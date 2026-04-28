28 апреля 2026 в 14:05

Не цезарь и не капрезе: топ-3 салата, которые тоже стали мировой классикой — их знают и любят везде

Фото: D-NEWS.ru
Многие уверены, что мировая классика ограничивается парой известных названий, но на деле в меню ресторанов по всему миру стабильно лидируют совсем другие салаты — простые, узнаваемые и идеально сбалансированные.

Греческий салат — свежесть, которую выбирают всегда. Хрустящие овощи, солоноватая фета и оливковое масло дают тот самый вкус «отпуска на тарелке». Для приготовления понадобится: помидоры — 300 г, огурцы — 200 г, сыр фета — 150 г, красный лук — 1 небольшая луковица, оливки — 80 г, оливковое масло — 3 столовые ложки, соль и орегано — по вкусу. Овощи нарежьте крупными кусками, добавьте лук полукольцами и оливки, аккуратно перемешайте, сверху выложите фету и полейте оливковым маслом, посыпьте орегано.

Нисуаз — французская классика, которая легко заменяет полноценный обед. Сытный, но при этом свежий и сбалансированный салат с тунцом и яйцами давно стал мировым фаворитом. Для приготовления понадобится: тунец (консервированный или свежий) — 200 г, яйца — 3 шт., картофель — 200 г, стручковая фасоль — 150 г, помидоры — 200 г, оливки — 80 г, оливковое масло — 3 столовые ложки, горчица — 1 чайная ложка, соль и перец — по вкусу. Картофель и яйца отварите, фасоль слегка бланшируйте, затем всё выложите на тарелку вместе с тунцом и овощами, полейте заправкой из масла, горчицы, соли и перца.

Кобб-салат — сытный вариант, который часто заказывают вместо основного блюда. Здесь всё про насыщенность: мясо, сыр, яйца и яркая заправка. Для приготовления понадобится: куриное филе — 200 г, бекон — 100 г, яйца — 3 шт., авокадо — 1 шт., помидоры — 200 г, сыр (например, с голубой плесенью или чеддер) — 100 г, салатные листья — 150 г, оливковое масло — 3 столовые ложки, лимонный сок — 1 столовая ложка, соль и перец — по вкусу. Куриное филе обжарьте или отварите, бекон подрумяньте, яйца отварите, затем все ингредиенты нарежьте и выложите рядами на листья салата, полейте заправкой из масла и лимонного сока.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
