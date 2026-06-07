Картофельный салат с огуречной заправкой — хит летнего меню: нужно лишь отварить пару картошин и яйца

Картофельный салат с огуречной заправкой — хит летнего меню: нужно лишь отварить пару картошин и яйца

Картофельный салат с огуречной заправкой — это удивительно нежное, сытное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для летнего обеда. Блюдо готовится из простых продуктов, но получается просто обалденным.

Для приготовления понадобится: 5–6 картофелин, 3 яйца, 2 маринованных огурца, 3 ст. л. майонеза, 3 ст. л. сметаны, пучок зеленого лука, соль, перец по вкусу.

Рецепт: картофель и яйца отварите до готовности, остудите и очистите. Картофель нарежьте крупными дольками, яйца — мелким кубиком. Маринованные огурцы нарежьте как можно мельче. В миске смешайте майонез, сметану и нарезанные огурцы — это и есть огуречная заправка.

Соедините картофель и яйца, заправьте полученным соусом, перемешайте, посолите и поперчите по вкусу. Перед подачей посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать этот салат и рекомендовала, чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавить в заправку чайную ложку горчицы — это придаст салату легкую остринку и пикантность.

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