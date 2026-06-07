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07 июня 2026 в 18:31

Кабачки без капли масла: колечки со сливочной шапочкой — для тех, кому нельзя жареное

Фото: D-NEWS.ru
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Кабачки со сливочной шапочкой — находка для тех, кто следит за фигурой, придерживается диеты или просто не любит жареное. Блюдо получается сочным, ароматным и вкусным — идеальный вариант для легкого ужина или гарнира.

Для приготовления понадобится: 2 средних кабачка, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сушеного чеснока, 1 ч. л. паприки, 100 г твердого сыра, 2 ст. л. сметаны, пучок укропа.

Рецепт: кабачки нарежьте кружочками толщиной 1 см. Смешайте соль, чеснок и паприку, посыпьте кабачки, оставьте на 15 минут. Разогрейте духовку до 190 °C. Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 10–12 минут до легкой золотистой корочки.

В миске смешайте тертый сыр, мелко рубленный укроп и сметану. Достаньте кабачки, выложите на каждый кружок по ложке сырной смеси. Верните в духовку еще на 5 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кабачки по этому рецепту и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в сырную смесь немного давленого чеснока.

Ранее стало известно, как на замену оладьям приготовить «пальчики» из кабачков.

Проверено редакцией
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