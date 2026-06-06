Готовлю так кабачки много лет: просто тру на терке, а уже через 15 минут подаю золотистые котлеты

Готовлю так кабачки много лет: просто тру на терке, а уже через 15 минут подаю золотистые котлеты

Овощные котлеты из кабачков — этот рецепт для тех, кто хочет питаться вкусно, полезно и разнообразно. Они не требуют гарнира, так как сами по себе являются полноценным блюдом.

Для приготовления понадобится: 2 средних кабачка, 2 картофелины, 1 морковь, 2 яйца, 3–4 столовые ложки манной крупы, 2–3 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, паприка, растительное масло для жарки, сметана для подачи.

Рецепт: кабачки, картофель и морковь натрите на крупной терке. Отожмите лишний сок. Добавьте выдавленный чеснок, мелко рубленную зелень, яйца, манку, соль, перец и паприку. Тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы манка набухла.

Сформируйте мокрыми руками небольшие котлеты. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки (по 3–4 минуты). Затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5–7 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru уже попробовала приготовить котлеты по этому рецепту и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в массу немного тертого сыра — он сделает котлеты более нежными и ароматными. Подавайте котлеты горячими со сметаной.

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