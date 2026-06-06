«Я заметил»: российский офицер раскрыл, чего нет у ВСУ на поле боя

«Я заметил»: российский офицер раскрыл, чего нет у ВСУ на поле боя Офицер Далгиев: ВСУ не имеют единой тактики ведения боя

У украинских подразделений отсутствует единая тактика боя, ввиду чего каждое ведет боевые действия по-своему, заявил офицер ВС РФ Муслим Далгиев в интервью информационной службе «Вести». По словам военного, ситуация в зоне спецоперации меняется практически ежедневно, сейчас идет преимущественно война беспилотников.

Но я, как заметил, <…> единой тактики у противника нет. <…> Вот сейчас у нас бой идет — чисто бой БПЛАшный, бой в небе. Противника, как такого, мы сейчас не видим, — сказал он.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что для удержания освобожденного российскими войсками села Шевченко в Харьковской области украинское командование перебросило свои наиболее подготовленные резервы. Однако подразделения группировки «Север» сумели сломить сопротивление врага.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что атака на Ленинградскую область могла быть совершена с территории Прибалтики. Киевские диверсии, по его словам, нацелены на подрыв морального духа в России, а огромные расходы Украины на удары по центральным регионам РФ являются тревожным сигналом для Европы.