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06 июня 2026 в 13:05

Стало известно об отчаянной попытке ВСУ удержать Шевченко

МО: ВСУ пытались удержать Шевченко с помощью самых подготовленных бойцов

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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ВСУ перебросили резервы из наиболее подготовленных бойцов, пытаясь удержать освобожденное армией России село Шевченко в Харьковской области, заявили в пресс-службе Минобороны РФ в МАКС. Подразделения группировки войск «Север» сломили сопротивление противника.

Для удержания села противник перебросил резервы, состоящие из наиболее подготовленных украинских боевиков, но в ходе боев штурмовики группировки войск «Север» под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА войск беспилотных систем сломили сопротивление противника, уничтожив последние группы националистов из состава отдельной мотопехотной бригады ВСУ, — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве пояснили, что освобождение населенного пункта позволит российским военным продвинуться к Казачьей Лопани. В нем находится крупный логистический центр Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что украинские военные за сутки потеряли в зоне СВО около 1240 солдат. В частности, в зоне действия группировки «Север» потери составили 195 человек, «Запад» — более 185 человек, «Восток» — более 330 человек.

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