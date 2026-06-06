Освобождение населенного пункта Шевченко в Харьковской области позволит российским военным продвинуться к Казачьей Лопани, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В этом населенном пункте находится крупный логистический центр Вооруженных сил Украины, пояснили в ведомстве.

Освобождение села Шевченко не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и позволяет российским подразделениям продвинуться к поселку городского типа Казачья Лопань, где находится один из крупных логистический центров ВСУ, — сказано в сообщении.

Об освобождении Шевченко стало известно в субботу, 6 июня. В операции принимали участие военные группировки «Север».

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие группировки «Восток» освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. По подсчетам ведомства, уничтожено более роты противника, зачищено до пяти квадратных километров территории, взято под контроль свыше 250 строений.

Также в Минобороны сообщали, что ВС РФ нанесли удар по предприятию украинской компании Fire Point на территории Днепропетровской области. Как отметили в ведомстве, компания производит комплектующие для ударных БПЛА большой дальности.