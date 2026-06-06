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06 июня 2026 в 12:05

На замену оладьям: язычки из кабачков — просто нарезаю, окунаю в яйцо — и на сковородку на 6 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Язычки из кабачков в хрустящем кляре — это отличная альтернатива кабачковым оладьям, которая удивит вас своей простотой и нежным вкусом. Это блюдо станет отличной закуской, гарниром или даже самостоятельным ужином.

Для приготовления понадобится: 2 средних кабачка, 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, 4–5 ст. л. муки, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: кабачки нарежьте вдоль тонкими слайсами (около 0,5 см). В миске смешайте яйца, сметану, муку, соль и все специи до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Каждый слайс кабачка обмакните в кляр с обеих сторон и выложите на сковороду. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки (по 2–3 минуты).

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить кабачки по этому рецепту и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в кляр немного тертого сыра — он даст дополнительную хрустящую корочку и аромат.

Ранее стало известно, как приготовить «пальчики» из кабачков — просто трете все на терке и жарите.

Проверено редакцией
Общество
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кабачки
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
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