Оладьями из кабачков уже никого не удивишь, готовлю «пальчики»: тру все на одной терке и жарю

Фото: D-NEWS.ru
«Пальчики» из кабачков — это хрустящие, сочные овощные палочки, которые станут отличной закуской или гарниром. Кабачки, картофель и морковь в легком кляре получаются нежными внутри и хрустящими снаружи.

Для приготовления понадобится: кабачок, картофелина, морковь, яйцо, 3 ст. л. муки, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: кабачок, картофель и морковь натрите на крупной терке, отожмите лишний сок. Добавьте яйцо, муку, соль, перец и паприку, перемешайте. Сформируйте небольшие колбаски («пальчики»). Обваляйте их в муке.

Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте «пальчики» со всех сторон до золотистой корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Подавайте горячими со сметаной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже испытала этот рецепт и была удивлена результатом. «Пальчики» оказались отличным вариантом для завтраков и перекусов. Для любителей более хрустящей корочки лучше обмануть заготовки перед жаркой не в муку, а в панировочные сухари.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
