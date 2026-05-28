Пачка творога, 20 минут: готовим ушки, узелки и косынки на завтрак и десерт

Обычные сырники — это скучно. Гораздо интереснее лепить ушки, завязывать узелки и сворачивать косынки. Взяли пачку, добавили манку, кефир или ваниль — и через 20 минут у вас на столе вкусное блюдо, которое можно подать на завтрак или съесть просто так. Для всех рецептов вам понадобится одна пачка творога и простые ингредиенты, все готовятся за 20 минут.

Советы для всех трех рецептов

Творог берите 5–9%, не обезжиренный. Сухой творог даст жесткое тесто, а жирный — нежные и мягкие ушки с косынками. Если творог зернистый, пробейте его блендером 10 секунд или разотрите через сито.

Не забивайте тесто мукой. Оно должно быть мягким и чуть липнуть к рукам. Переборщите с мукой — получите не ушки, а сухари. Лучше смочите руки водой или маслом при лепке.

Сковорода должна быть хорошо разогрета. Она должна шипеть, когда вы кладете тесто. На холодной сковороде ушки и узелки впитают масло и станут жирными, а не хрустящими.

Не жалейте масла, но и не заливайте. Масло должно покрывать дно слоем 2–3 мм. Если масла мало, подгорит. Если много, изделия получатся слишком жирными.

Не кладите много начинки в тесто. Эти рецепты не любят изюм, цукаты или шоколад внутри — они дадут лишнюю влагу, и тесто поплывет. Добавляйте все сверху при подаче.

Подавайте сразу. Самые вкусные ушки, узелки и косынки горячие, только со сковороды. Через час они уже не те. Но если остались, разогрейте на сухой сковороде пару минут, станут как свежие.

Рецепт № 1: ушки с манкой — хрустящие снаружи, нежные внутри

Вилкой помните 200 г творога. Вбейте к нему 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара, 3 ст. ложки манки и щепотку соли. Замесите тесто, не пугайтесь - оно будет липнуть к рукам. Оставьте на 10 минут, чтобы манка набухла. Мокрыми руками скатайте шарики, приплюсните в лепешки. Большим пальцем сделайте углубление с одной стороны, вытягивая ушко. Жарьте на предварительно разогретой сковородке с каплей масло по 2–3 минуты сверху и снизу до красивой корочки.

Простой рецепт из творога Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Совет: манку не заменяйте мукой — именно она дает хрустящую корочку и воздушную текстуру.

Рецепт № 2: узелки на кефире — воздушные, как облако

В одной емкости соедините 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара, 3 ст. ложки муки и щепотку соли. Добавьте 100 мл кефира — тесто станет мягким и эластичным. Раскатайте колбаску, нарежьте на кусочки. Каждый кусочек слегка раскатайте, надрежьте посередине и выверните один край в дырочку, формируя узел. Обжарьте на сковороде в масле до золотистой корочки. Кефир делает выпечку невероятно воздушной. Такие узелки пышнее магазинных ватрушек и готовятся в два раза быстрее, чем домашние булочки.

Совет: кефир должен быть комнатной температуры. Если добавите холодный, тесто выйдет слишком плотным.

Рецепт № 3: косынки с ванилью — мягче пуха

Разомните 200 г творога, вбейте к нему 1 яйцо, засыпьте 2 ст. ложки сахара, пакетик ванильного сахара, щепотку соли и 3 ст. ложки муки. Замесите тесто. Раскатайте в пласт толщиной 5 мм, нарежьте на треугольники. На широкую часть каждого треугольника положите немного изюма или просто заверните уголком. Жарьте на сковороде с двух сторон до румянца или запекайте в духовке при 180 градусах 15 минут. Аромат ванили стоит на всю кухню, а косынки такие нежные, что разламываются от одного прикосновения.

Совет: если тесто липнет к рукам, смочите их водой или растительным маслом. Мукой не посыпайте — она сделает выпечку жесткой.

Читайте также: 5 лучших быстрых завтраков с творогом — сырники, лепешки, запеканка в кружке и не только.