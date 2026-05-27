5 завтраков с творогом за 10 минут для ленивых: от лепешек до сырников

5 завтраков с творогом за 10 минут для ленивых: от лепешек до сырников

Творог есть в холодильнике у всех, и из него можно приготовить очень много быстрых и вкусных завтраков! Рассказываем, как всего за 10 минут приготовить лепешки, запеканку в кружке, ленивые вареники и даже свежую намазку на хлеб. Собрали пять проверенных рецептов для ленивых.

Рецепт № 1: классические сырники с хрустящей корочкой

Румяные снаружи, нежные внутри и очень вкусные.

Смешайте 400 г творога, 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара, щепотку соли, ванилин и 3 ст. ложки муки. Перемешайте до однородной массы. Руками, смоченными в воде, сформируйте небольшие шарики, приплюсните в лепешки. Жарьте на разогретой сковороде с маслом на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте со сметаной, медом или вареньем.

Совет: чтобы сырники не разваливались, не кладите много яиц и дайте тесту постоять 5 минут — мука набухнет.

Как приготовить быстрый завтрак из творога Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2: творожные лепешки на сковороде — без муки

Разомните 300 г творога вилкой. Добавьте 1 яйцо, 3 ст. ложки муки, 2 ст. ложки сахара, щепотку соли и разрыхлитель на кончике ножа. Замесите тесто, оно будет липковатым. Выкладывайте ложкой прямо на разогретую сковороду с маслом, формируя лепешки. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой.

А еще такие лепешки можно приготовить без муки: ее легко заменить манкой или овсяными отрубями.

Совет: для соленого варианта уберите сахар, добавьте зелень и чеснок — получится отличная закуска.

Рецепт № 3: запеканка в кружке в микроволновке — за 3 минуты

Самый быстрый десерт для одного, не надо греть духовку, возиться с формами. Одна кружка — и готово.

В кружке вилкой разомните творог с яйцом, сахаром, ванилином и манкой. Добавьте ягоды или изюм. Поставьте в микроволновку на 2,5–3 минуты при мощности 700–800 Вт. Запеканка поднимется и станет пышной. Осторожно, кружка горячая! Подавайте прямо в кружке или выложите на тарелку. Можно полить сгущенкой или медом. Для разнообразия также советуем добавить изюм, цукаты или орешки.

Совет: время зависит от мощности микроволновки. Если через 2 минуты середина еще жидкая, добавьте еще 30 секунд.

Рецепт № 4: ленивые вареники — тесто не нужно

Любите вареники, но ненавидите их лепить? Тогда этот рецепт для вас. Творожное тесто сделаем очень быстро и нарежем ножом.

Смешайте 400 г творога, 1 яйцо, 3 ст. ложки муки сахар и соль в однородное мягкое тесто. Посыпьте стол мукой, скатайте тесто в колбаску толщиной 2–3 см. Нарежьте кусочками шириной 1,5–2 см. Вскипятите подсоленную воду, бросьте вареники. Варите 2–3 минуты после всплытия. Выловите шумовкой, заправьте сливочным маслом и подавайте со сметаной.

Совет: если хотите сладкие вареники, добавьте в тесто изюм или цукаты. Для более сытного варианта — рубленую зелень и щепотку черного перца.

5 завтраков с творогом за 10 минут для ленивых Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 5: творожная масса с ягодами и медом — совсем готовить не надо

Для тех, кому утром даже яйцо разбивать лень. Все смешиваем в одной тарелке — и завтрак готов.

Смешайте 200 г творога с 1 ст. ложкой меда и 2 ст. ложками йогурта или сметаны. Добавьте горсть любых ягод: свежих или замороженных (их нужно предварительно разморозить и слить сок). Перемешайте. Это идеальный завтрак для самых ленивых. Можно намазывать на хлеб или есть ложкой.

Совет: замороженные ягоды не размораживайте.

Как приготовить три простых пирога с мясом, читайте на нашем сайте.