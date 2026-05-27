Россию на заседании по Старобельску слушал весь ОБСЕ Полянский: позицию России по Старобельску на заседании ОБСЕ слушал весь зал

Позицию России по случившемуся теракту в Старобельске на спецзаседании Постсовета ОБСЕ во вторник слушал полный зал, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он отметил, что представители РФ сказали все, что хотели.

Зал был полный, практически все европейские делегации выступили. Мы подробно изложили нашу позицию по Старобельску, привели статистику и объяснили причины ответных российских ударов. Мы сказали все, что хотели сказать, — заявил Полянский .

Он рассказал, что на выступлении российская сторона представила доказательства того, что Украина наносит точечные удары по гражданским объектам, как это было в Старобельске. По словам Полянского, обстановка была эмоциональной, однако представители западных стран продолжали повторять «свои привычные мантры».