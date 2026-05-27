Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 06:42

Россию на заседании по Старобельску слушал весь ОБСЕ

Полянский: позицию России по Старобельску на заседании ОБСЕ слушал весь зал

Фото: Thomas Trutschel/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Позицию России по случившемуся теракту в Старобельске на спецзаседании Постсовета ОБСЕ во вторник слушал полный зал, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он отметил, что представители РФ сказали все, что хотели.

Зал был полный, практически все европейские делегации выступили. Мы подробно изложили нашу позицию по Старобельску, привели статистику и объяснили причины ответных российских ударов. Мы сказали все, что хотели сказать, — заявил Полянский .

Он рассказал, что на выступлении российская сторона представила доказательства того, что Украина наносит точечные удары по гражданским объектам, как это было в Старобельске. По словам Полянского, обстановка была эмоциональной, однако представители западных стран продолжали повторять «свои привычные мантры».

Власть
Россия
Украина
ОБСЕ
Старобельск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Севастополе после атаки ВСУ повреждены дома и здание Центрального банка
Севастополь атаковали одновременно беспилотниками и ракетами Storm Sdadow
Два человека пострадали в результате воздушной атаки на Таганрог
Эксперт по этикету рассказала, как правильно есть рыбу в гостях
Россию на заседании по Старобельску слушал весь ОБСЕ
«Обвиняй Россию»: в МИД оценили позицию властей Молдавии
Онколог рассказала о вирусах, которые вызывают рак у женщин
Прорыв обороны ВСУ в Сумской области: успехи ВС РФ к утру 27 мая
Адвокат назвала типы денежных переводов, которые могут попасть под проверку
В Роскачестве рассказали об опасности умных часов при мониторинге сна
Небензя заявил о приближении глобальной катастрофы
В Таганроге сбили ракету при утренней атаке ВСУ
«Мешочек с песком прилетел в лицо»: Безрукова о шоу ТНТ, МХТ, Борисове
Россиянам рассказали о морских обитателях, несущих опасность при купании
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 мая
Врач развеяла миф об опасности для близких пациента после томографии
В деле о гибели командира «АрБата» появился новый поворот
Финляндия не разрешила Украине атаковать Россию с ее территории
Японская делегация неожиданно отправилась в Россию
Разрыв цен — до 90%: что сейчас выгоднее брать — новостройку или вторичку
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.