Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 06:46

Два человека пострадали в результате воздушной атаки на Таганрог

Фото: Социальные сети
В Таганроге утром была уничтожена ракета во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область, пострадали два человека, сообщила глава города Светлана Камбулова. По ее словам, раненых доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в Таганроге была уничтожена ракета. К сожалению, не обошлось без последствий. Есть пострадавшие — два человека доставлены в больницу, — сообщила Камбулова.

Также в городе произошло возгорание автомобилей. Пожар уже локализован. На месте продолжают работать службы экстренного реагирования. Специалисты уточняют последствия на земле и масштабы возможных повреждений.

В ближайшее время к работе приступит специальная комиссия. Сотрудники займутся обследованием объектов, которые могли пострадать в результате инцидента.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что за прошедшие сутки в Запорожской области от атак Вооруженных сил Украины пострадали девять местных жителей, включая одного подростка. По его словам, противник продолжает целенаправленно бить по гражданским объектам региона, зафиксировано 30 таких атак.

