Силы ПВО отражают массированный налет БПЛА на Таганрог

Силы ПВО отражают налет беспилотных летательных аппаратов над Таганрогом в Ростовской области, сообщила мэр города Светлана Камбулова в Telegram-канале. Специальный режим беспилотной опасности действует на территории всего муниципального образования с 02:12 ночи 17 мая. Градоначальница попросила местных жителей соблюдать правила безопасности.

Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам, — написала Камбулова.

Ранее стало известно, что из-за падения обломков дронов у Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) были ранены 12 человек, в основном рабочие строительной смены. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что технологический процесс предприятия не нарушен, завод работает в штатном режиме.

Тем временем в Подмосковье в ходе ночной атаки беспилотников трое человек погибли и еще пятеро пострадали. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, после этого силы ПВО все еще продолжали отражать удары. Спасатели и медики работают в нескольких округах, оказывая помощь пострадавшим и разбирая завалы.