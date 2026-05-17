17 мая 2026 в 09:51

Силы ПВО отражают массированный налет БПЛА на Таганрог

В Таганроге объявили беспилотную опасность из-за украинских дронов

Силы ПВО отражают налет беспилотных летательных аппаратов над Таганрогом в Ростовской области, сообщила мэр города Светлана Камбулова в Telegram-канале. Специальный режим беспилотной опасности действует на территории всего муниципального образования с 02:12 ночи 17 мая. Градоначальница попросила местных жителей соблюдать правила безопасности.

Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам, — написала Камбулова.

Ранее стало известно, что из-за падения обломков дронов у Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) были ранены 12 человек, в основном рабочие строительной смены. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что технологический процесс предприятия не нарушен, завод работает в штатном режиме.

Тем временем в Подмосковье в ходе ночной атаки беспилотников трое человек погибли и еще пятеро пострадали. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, после этого силы ПВО все еще продолжали отражать удары. Спасатели и медики работают в нескольких округах, оказывая помощь пострадавшим и разбирая завалы.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
