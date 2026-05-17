День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 09:35

Российский регион оказался частично обесточен после налета БПЛА

Балицкий: Запорожская область оказалась частично обесточена после ударов ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Запорожская область оказалась частично обесточена после ударов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, объекты критической инфраструктуры удалось перевести на резервные источники питания.

На территории Запорожской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника. Отключения затронули значительную часть региона. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания, — написал Балицкий.

Ранее сообщалось, что беспилотная атака ВСУ на Москву, предпринятая с начала нынешних суток, стала самой крупной за более чем год. Судя по публикациям Собянина, с полуночи и до настоящего времени сбили уже свыше 80 БПЛА. При этом за целые сутки на подлете к столице уничтожили больше 120 беспилотников.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев заявлял, что удары со стороны Вооруженных сил Украины полностью вывели из строя обе действующие автозаправочные станции в Энергодаре. По его словам, поступающие из Энергодара новости в последнее время все больше напоминают фронтовые сводки из-за высокой интенсивности обстрелов.

Регионы
Запорожская область
атаки ВСУ
отключения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростовский вуз переведут на дистант из-за обстрелов ВСУ
Названо число компаний, закрывшихся в Карловых Варах из-за оттока россиян
Роскачество объяснило, почему комары кусают одних людей чаще других
Два брата совершили кибератаку на экс-работодателя, забыв отключить звонок
ВСУ продолжают атаковать подмосковную Лобню с помощью БПЛА
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 мая: где сбои в России
Названо число ушедших на запасные аэродромы самолетов на фоне атак ВСУ
Медведь набросился на россиянина в Японии
«Нужно уничтожать»: депутат об одной из крупнейших атак дронов ВСУ на РФ
Вирусолог назвал смертельную особенность хантавирусов
Неопознанный беспилотник заметили на востоке Латвии
Названы неочевидные основания для увеличения пенсии
Рекордный удар ВСУ по Москве 17 мая: куда попали, сколько жертв
Отвергнутый абьюзер зарезал экс-возлюбленную прямо на рабочем месте
Володин сообщил о сокращении числа мошеннических звонков в России
Фотопленки из дела группы Дятлова оцифровали в высоком разрешении
Российский регион внезапно остался без света
В Минтрансе рассказали о задержках в аэропортах Подмосковья
Экс-замминистра обороны Иванову смягчили условия содержания в СИЗО
Восемь поездов «Таврия» задерживаются из Крыма из-за перекрытия моста
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.