Российский регион оказался частично обесточен после налета БПЛА

На территории Запорожской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника. Отключения затронули значительную часть региона. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания, — написал Балицкий.

Ранее сообщалось, что беспилотная атака ВСУ на Москву, предпринятая с начала нынешних суток, стала самой крупной за более чем год. Судя по публикациям Собянина, с полуночи и до настоящего времени сбили уже свыше 80 БПЛА. При этом за целые сутки на подлете к столице уничтожили больше 120 беспилотников.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев заявлял, что удары со стороны Вооруженных сил Украины полностью вывели из строя обе действующие автозаправочные станции в Энергодаре. По его словам, поступающие из Энергодара новости в последнее время все больше напоминают фронтовые сводки из-за высокой интенсивности обстрелов.