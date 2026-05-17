Собянин назвал одну из целей ночного налета ВСУ на Москву Собянин: Московский НПЗ работает в штатном режиме после ночной атаки БПЛА

Московский нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме после ночной атаки БПЛА на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, в результате падения обломков беспилотников была ранена смена строителей.

В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома, — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что беспилотная атака ВСУ на Москву, предпринятая с начала нынешних суток, стала самой крупной за более чем год. Судя по публикациям Собянина, с полуночи и до настоящего времени сбили уже свыше 80 БПЛА. При этом за целые сутки на подлете к столице уничтожили больше 120 беспилотников.

До этого стало известно, что в ходе ночной атаки беспилотников на Подмосковье трое человек погибли и еще пятеро пострадали. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, после этого силы ПВО все еще продолжали отражать удары. Спасатели и медики работают в нескольких округах, оказывая помощь пострадавшим и разбирая завалы.