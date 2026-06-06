Уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник ВСУ

Уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС. На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Уничтожен еще один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города.

Ранее Собянин сообщил, что под Москвой силами противовоздушной обороны уничтожены три беспилотных летательных аппарата ВСУ. Все три инцидента произошли в разных точках. Первый дрон был сбит в 03:35 по московскому времени, еще два — спустя почти два часа.

До этого Министерство обороны России сообщало, что ПВО сбила 106 украинских беспилотников в пятницу, 5 июня, в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. БПЛА, в частности, были ликвидированы в акватории Черного моря.

Также президент России Владимир Путин заявил, что России необходимо усиливать систему противовоздушной обороны на фоне атак на инфраструктуру. Он подчеркнул, что Москва обязательно будет заниматься развитием и укреплением этого направления.