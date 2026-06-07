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07 июня 2026 в 00:55

Появились новые данные о количестве умерших от Эболы в ДР Конго

Число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в ДР Конго увеличилось до 86

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Количество лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 86, сообщил местный Минздрав в ежедневном коммюнике. За последние сутки скончались еще шесть человек.

Число подтвержденных случаев заражения выросло до 488 (вечером в пятницу было 452). Власти продолжают интенсивную работу по сдерживанию вируса, расширяя медицинские изоляторы в эпицентре вспышки — провинции Итури, куда также доставляют дополнительные средства защиты для персонала.

При низком уровне изоляции пациентов (20%) вероятность превышения 20 тыс. случаев за три месяца составляет 65%, а при изоляции 70% населения риск снижается до 5%. Правительства ДРК и Уганды официально объявили о начале вспышки 15 мая. Специалисты считают ее одной из самых масштабных и опасных с момента идентификации вируса в 1976 году.

Эпидемия Эболы в Центральной Африке продолжает распространяться, несмотря на принимаемые меры. Ситуация остается напряженной, власти наращивают усилия по локализации очагов заболевания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что лихорадка Эбола не имеет пандемического потенциала, так как не передается через воздух, воду или еду. Однако широкое распространение вируса в Африке все еще возможно, отметила она.

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