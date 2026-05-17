Атаку беспилотников на Москву назвали самой крупной более чем за год

Атака беспилотников на Москву, предпринятая с начала нынешних суток, стала самой крупной за более чем год, передает ТАСС со ссылкой на данные, обнародованной мэром столицы Сергеем Собяниным. К настоящему времени сбит 81 БПЛА.

В материале сказано, что за последние сутки, по данным Собянина, сбито больше 120 БПЛА. До этого момента самая массовая в 2026 году атака была зафиксирована 14 марта — тогда мэр информировал об уничтожении 65 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы.

До этого стало известно, что на территорию московского аэропорта Шереметьево упали обломки беспилотника. По информации пресс-службы авигавани, в результате инцидента никто не пострадал, ничего не повреждено.

Утром 17 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 556 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Черного и Азовского морей.