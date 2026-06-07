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07 июня 2026 в 01:56

В США высказались о масштабах коррупции среди украинских властей

Риттер: власти США не осознают масштабов коррупции на Украине

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты осознают наличие коррупции на Украине, заявил бывший эксперт ООН по вооружениям, экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Однако они не представляют себе ее истинных масштабов.

Мы предполагаем, что Украина коррумпирована. Но мы не осознаем глубину коррупции, — сказал он.

Сообщения о коррупционных скандалах на Украине появляются регулярно. Так, 11 мая антикоррупционная прокуратура страны предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Этот случай стал одним из самых громких на территории страны.

До этого американская журналистка Кэндис Оуэнс указала, что США устали от коррупции на Украине, местные олигархи покупают яхты на деньги Вашингтона. По ее словам, простым американцам не объясняется, куда уходят их средства.

Ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что личное состояние Зеленского оценивается почти в $5 млрд. По его словам, украинского политика считают самым богатым человеком на территории бывшей советской республики, а также одним из самых состоятельных в Европе.

США
Украина
Скотт Риттер
коррупция
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