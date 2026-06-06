ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 18:05

«Это богатейший человек»: в Крыму раскрыли несметное состояние Зеленского

Константинов заявил, что состояние Зеленского оценивается в $5 млрд

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Личное состояние президента Украины Владимира Зеленского оценивается почти в $5 млрд, заявил в интервью ТАСС председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. По его словам, украинского политика считают самым богатым человеком на территории бывшей советской республики, а также одним из самых состоятельных в Европе. Константинов отметил, что хорошо знает команду и личность Зеленского.

Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского — судьба сводила. Это богатейший человек сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное. По инсайдерской информации, порядка $5 млрд его личное состояние на сегодня. Ну и дальше по миллиардам вниз — его ближайшего окружения, которые кто в Израиле, кто еще где прячутся. Это богатые, состоятельные люди, — заявил собеседник агентства.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявлял, что даже члены Демократической партии Соединенных Штатов выступят против Зеленского, если появятся обвинения в его причастности к коррупции. Он отметил, что публикация интервью с бывшим пресс-секретарем Зеленского Юлией Мендель и задержание экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака произошли практически одновременно. По мнению Олейника, это не совпадение.

Россия
Крым
Украина
Владимир Константинов
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин провел встречу с полпредом в СЗФО Игорем Руденей
Мужчину пять месяцев держали на цепи
Отъезд в США, мечты о Голливуде, мнение об СВО: как живет Андрей Кайков
Беспощадный удар по ВСУ, Анита Цой торгует огурцами: что будет дальше
«Я заметил»: российский офицер раскрыл, чего нет у ВСУ на поле боя
На Украине убили военного-критика Сырского
Хегсет проигнорировал памятное мероприятие в Нормандии
Стало известно, чем теннисистка Андреева бесит соперницу
«Нельзя пересекать»: в Польше обратились к Буданову
Эвакуированные после атаки БПЛА жители Ленобласти вернулись домой
Колумбиец проиграл в карты и пытался вступить в ВСУ в Петербурге
Ларису Долину могут обязать освободить участок в Подмосковье
Василевский стал лучшим вратарем сезона в НХЛ
Отец Илона Маска раскрыл, кому нужно отдать Нобелевскую премию мира
МИД Азербайджана заявил о гибели россиянина при атаке ВСУ в Азовском море
Измены мужа, сильное похудение, влияние Пугачевой: как живет Анита Цой
Вулкан в российском регионе выбросил пепел на высоту до 12 км
Михалков раскрыл главную причину русофобии в американском кино
Трое детей пострадали в ДТП под Вологдой
Беременная Аверина вышла в свет и рассказала, где будет рожать
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.