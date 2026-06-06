Личное состояние президента Украины Владимира Зеленского оценивается почти в $5 млрд, заявил в интервью ТАСС председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. По его словам, украинского политика считают самым богатым человеком на территории бывшей советской республики, а также одним из самых состоятельных в Европе. Константинов отметил, что хорошо знает команду и личность Зеленского.

Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского — судьба сводила. Это богатейший человек сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное. По инсайдерской информации, порядка $5 млрд его личное состояние на сегодня. Ну и дальше по миллиардам вниз — его ближайшего окружения, которые кто в Израиле, кто еще где прячутся. Это богатые, состоятельные люди, — заявил собеседник агентства.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявлял, что даже члены Демократической партии Соединенных Штатов выступят против Зеленского, если появятся обвинения в его причастности к коррупции. Он отметил, что публикация интервью с бывшим пресс-секретарем Зеленского Юлией Мендель и задержание экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака произошли практически одновременно. По мнению Олейника, это не совпадение.