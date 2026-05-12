Стало известно, выйдет ли Зеленский сухим из воды в скандале с коррупцией Экс-нардеп Олейник: даже демократы США будут против Зеленского из-за коррупции

Даже представители Демократической партии США выступят против президента Украины Владимира Зеленского в случае обвинений в коррупции в его адрес, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он также отметил, что выход интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского с Юлией Мендель и задержание экс-главы офиса президента страны Андрея Ермака неслучайно произошли практически в одно время.

Американцы ударили в бубен, как хозяева, чтобы слуга начал действовать так, как договаривались в Анкоридже. Прямое давление на Зеленского недопустимо. Тот же [Марко] Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru) заявляет: «Мы не указываем, мы просто говорим: у вас нет карт». То же самое говорит и [Дональд] Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru). Когда они не просто давят, а заходят со стороны коррупции, там не найдется и демократов [США], которые встали бы на его сторону. Якобы «ничего страшного, главное, что он воюет». Коррупция есть коррупция. Я думаю, что дело в отношении Ермака — это антикоррупционные снаряды, которые все ближе и ближе ложатся к дому Зеленского, ― сказал Олейник.

Ранее Ермак, которому накануне было предъявлено обвинение по делу о коррупции, назвал его абсолютно безосновательным. Он увязал произошедшее с публичным давлением на следствие и отметил, что сейчас вместе с адвокатами работает над материалами дела.