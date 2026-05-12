12 мая 2026 в 15:03

Ермак ответил на предъявленные ему обвинения

Ермак назвал безосновательными предъявленные ему обвинения

Андрей Ермак Фото: Global Look Press
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, которому накануне было предъявлено обвинение по делу о коррупции, назвал его абсолютно безосновательным. Он увязал произошедшее с публичным давлением на следствие. Соответствующее заявление политик сделал в ответ на письменный запрос украинского издания «Левый берег».

В течение последних месяцев происходило беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием принять по мне конкретные процессуальные решения. Следствие должно быть независимым от политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм влияния, — заявил он.

Ермак подчеркнул, что сейчас вместе с адвокатами работает над материалами дела. Он добавил, что ничего не изменилось с ноября прошлого года, когда у него впервые прошли обыски.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины превращает экс-главу офиса президента страны и лидера государства Владимира Зеленского в «отработанный материал». По его словам, за давлением на политиков стоят западные кураторы, которые решили «вывести их из игры».

