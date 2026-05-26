Семья таролога Ермака вложилась в российские банки

Семья таролога и астролога Вероники Аникиевич, клиентом которой был экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, продала все имущество на территории Украины и разместила средства в российских банках, сообщил Telegram-канал Mash. Из публикации следует, что родственники экстрасенса, известной под псевдонимом Феншуй, получили гражданство РФ.

Как пишет Mash, 43-летний зять Аникиевич Александр Олейник работал помощником капитана в морской судоходной компании с доходом более 100 тыс. рублей в месяц. В 2023 году он вместе с супругой Ольгой и двумя сыновьями переехал в Россию, сначала обосновавшись в Ростове-на-Дону, а затем в Москве, где члены семьи устроились на работу и учебу.

Позже семья продала имущество на Украине и разместила средства на вкладах в российских банках. По данным канала, Ольга Аникиевич получила гражданство РФ еще в 2018 году, а ее отец также стал гражданином России после вложений в банковские активы. В настоящее время семья уехала в Херсонскую область и прекратила публичную активность.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что официальный доход Аникиевич за два года составил всего $4,5 тыс. (около 300 тыс. рублей). Он предположил, что она уклонялась от уплаты налогов.