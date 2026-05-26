26 мая 2026 в 14:20

В МИД России раскрыли, как Запад отберет ресурсы у развивающихся стран

Захарова: Запад заберет ресурсы развивающихся стран на кабальных условиях

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Запад будет забирать у развивающихся стран природные ресурсы на кабальных условиях, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на Международном форуме по безопасности. Это будет происходить под благородным видом передачи информационных технологий, подчеркнула дипломат, выступление которой транслировалось во «ВКонтакте».

Вы будете видеть, как под видом благодетельства будут передаваться как бы IT-технологии развивающимся странам, и тут же параллельно будут заключаться ресурсные контракты, контракты по обмену абсолютно на кабальных условиях ресурсами, — сказала она.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил на конференции клуба «Валдай», что коллективный Запад намеренно разжигает конфликты, так как не может принять потерю своего господства. Именно этим, по его словам, объясняется турбулентность, сопровождающая становление многополярного мира.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Запад применяет неоколониальные приемы, воздействуя на всех приобретателей российской нефти. По его словам, это недобросовестная конкуренция. Дипломат отметил, что коллективный Запад эксплуатирует другие государства.

