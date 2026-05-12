Запад использует неоколониальные методы, оказывая давление на всех, кто покупает российскую нефть, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT India. По его словам, это нечестная игра. Дипломат подчеркнул, что Запад использует методы эксплуатации других стран.

Они (страны Запада. — NEWS.ru) оказывают давление на всех, требуя, чтобы они не покупали российскую нефть, и это нечестная игра. Это колониальные или неоколониальные методы. Вы можете описать это по-разному, но мы говорим о методах эксплуатации других людей, — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что новое правительство Венгрии не собирается отказываться от контрактов с Россией по поставкам нефти и газа. Как заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань, Будапешт будет диверсифицировать источники получения ресурсов, а также маршруты поставок.

До этого американские СМИ писали, что в мире сокращаются запасы нефти на фоне конфликта вокруг Ирана. В частности, отметки уже находятся вблизи минимальных значений с 2018 года. При этом ситуация усугубляется почти полной остановкой поставок через Ормузский пролив.