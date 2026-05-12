12 мая 2026 в 18:23

Лавров раскрыл методику давления Запада на покупателей российской нефти

Лавров назвал давление Запада на покупателей российской нефти неоколониализмом

Запад использует неоколониальные методы, оказывая давление на всех, кто покупает российскую нефть, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT India. По его словам, это нечестная игра. Дипломат подчеркнул, что Запад использует методы эксплуатации других стран.

Они (страны Запада. — NEWS.ru) оказывают давление на всех, требуя, чтобы они не покупали российскую нефть, и это нечестная игра. Это колониальные или неоколониальные методы. Вы можете описать это по-разному, но мы говорим о методах эксплуатации других людей, — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что новое правительство Венгрии не собирается отказываться от контрактов с Россией по поставкам нефти и газа. Как заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань, Будапешт будет диверсифицировать источники получения ресурсов, а также маршруты поставок.

До этого американские СМИ писали, что в мире сокращаются запасы нефти на фоне конфликта вокруг Ирана. В частности, отметки уже находятся вблизи минимальных значений с 2018 года. При этом ситуация усугубляется почти полной остановкой поставок через Ормузский пролив.

