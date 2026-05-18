Стали известны детали «нефтяного аттракциона щедрости» от США

Министерство финансов США издало генеральную лицензию, разрешающую сделки по продаже, доставке или выгрузке российской сырой нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на танкеры до 00:01 17 апреля 2026 года по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (07:01 мск). Документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами.

Исключение распространяется на суда, внесенные ранее в американские санкционные списки. Завершить все операции с уже погруженным топливом разрешено до 00:01 17 июня.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent на бирже ICE впервые с 5 мая 2026 года превысила $110 (около 8 тыс. рублей) за баррель. Котировки в ходе сессии демонстрировали ускоренный рост, прибавляя около 2%. После этого темпы роста начали снижаться, однако цена осталась выше ключевого уровня.

До этого эксперт международной финансовой платформы Майкл Фитцсиммонс заявил, что стоимость нефти марки Brent может взлететь до $200 (14,6 тыс. рублей) за баррель из-за истощения мировых резервов в связи с войной в Иране. По его словам, вероятность такого сценария оценивается как 50 на 50.