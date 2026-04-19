Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 08:27

«Почему еще не уволен?»: в США возмутились решением главы Минфина по России

Подполковник Дэвис призвал уволить Бессента из-за решения США по нефти из России

Скотт Бессент
Подписывайтесь на нас в MAX

Главу Минфина США Скотта Бессента следует отправить в отставку из-за того, что он не выполнил собственное обещание не продлевать разрешение на закупку российской нефти, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале. Он выразил мнение, что действия руководителя выставили страну в невыгодном свете.

Всего через два дня после того, как министр финансов Бессент заявил, что США не вернут отмену санкций, мы отменяем их. Так что, серьезно, что мы вообще делаем? Почему он еще не уволен? — задался вопросом Дэвис.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Соединенные Штаты приняли решение продлить разрешение на проведение операций с российской нефтью, несмотря на сопротивление части политических сил. Он отметил, что таким шагом американские власти фактически признают зависимость мирового рынка от российских энергоресурсов.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов утверждал, что корректировать установленную на 2026 год цену отсечения в рамках бюджетного правила не требуется. Он пояснил, что текущий уровень позволяет стране функционировать без дополнительных изменений.

США
Скотт Бессент
отставки
увольнения
российская нефть
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.