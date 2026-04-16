Силуанов назвал цену отсечения нефти, при которой Россия сможет «прожить» Силуанов заявил, что цена отсечения нефти в $59 приемлема для России

Минфин считает, что не нужно корректировать установленную на 2026 год цену отсечения в рамках бюджетного правила, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, текущего показателя достаточно для России, чтобы «прожить».

У нас цена заложена $59 за баррель. Разные были точки зрения, но мне кажется пока нет необходимости корректировки этого параметра. И этот год мы вполне можем прожить при этом уровне отсечки, — подчеркнул Силуанов.

Однако, как подчеркнул глава Минфина, в долгосрочной перспективе базовую цену все же предстоит снизить. Он объяснил, что такая мера необходима для защиты государственного бюджета от волатильности, присущей рынку энергоресурсов.

Ранее Силуанов заявлял, что Министерство финансов России выступает за увеличение доли частного капитала в государственных компаниях и заинтересовано в их выходе на публичные размещения акций. По его словам, соответствующие предложения будут реализованы уже в текущем году. Министр напомнил об успешном опыте прошлого года, приведя в пример размещение акций компании ДОМ.РФ.