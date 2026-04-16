16 апреля 2026 в 13:17

Силуанов назвал цену отсечения нефти, при которой Россия сможет «прожить»

Силуанов заявил, что цена отсечения нефти в $59 приемлема для России

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минфин считает, что не нужно корректировать установленную на 2026 год цену отсечения в рамках бюджетного правила, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, текущего показателя достаточно для России, чтобы «прожить».

У нас цена заложена $59 за баррель. Разные были точки зрения, но мне кажется пока нет необходимости корректировки этого параметра. И этот год мы вполне можем прожить при этом уровне отсечки, — подчеркнул Силуанов.

Однако, как подчеркнул глава Минфина, в долгосрочной перспективе базовую цену все же предстоит снизить. Он объяснил, что такая мера необходима для защиты государственного бюджета от волатильности, присущей рынку энергоресурсов.

Ранее Силуанов заявлял, что Министерство финансов России выступает за увеличение доли частного капитала в государственных компаниях и заинтересовано в их выходе на публичные размещения акций. По его словам, соответствующие предложения будут реализованы уже в текущем году. Министр напомнил об успешном опыте прошлого года, приведя в пример размещение акций компании ДОМ.РФ.

Власть
Минфин
Антон Силуанов
цены
нефть
В Чувашии задержали подозреваемого в двойном убийстве в Подмосковье
Бутырская назвала главные тренды современного фигурного катания
Путин встретился с главой одного из российских регионов
Дибров одержал победу в суде по делу о расстегнутой ширинке
Политолог ответил, кто может отправить Хегсета в отставку
Стоматолог не смог выбраться из огненной ловушки в московской коммуналке
Стало известно, чем опасно для НАТО затягивание конфликта США с Ираном
Москву снова накроет снегом: прогноз погоды, что за аномалия, подробности
В Баку заявили о приверженности принципам добрососедства в отношении Москвы
Почесал бороду — заплати: как обжаловать странные штрафы ГИБДД
Генерал Братишко поплатился за сдачу Северска
Американист ответил, почему Трамп решил переключиться с Ирана на Кубу
Врач ответила, кому стоит воздержаться от употребления хлеба
Диетолог раскрыл лучший напиток для быстрого поднятия настроения
В Росатоме обвинили Киев в планах сломить дух сотрудников ЗАЭС
Смертоносная атака ВСУ на Кубань обернулась уголовным делом о теракте
Стало известно, когда в России появятся вакцины от глиобластомы и меланомы
НАБУ провело обыски у соратников Ермака и председателя «Слуги народа»
Два человека стали жертвами атак ВСУ на Херсонскую область
«Не первый год»: Песков об отказе США продлить лицензии на закупку нефти
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

