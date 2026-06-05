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05 июня 2026 в 16:34

Путин оценил агрессивную политику европейской бюрократии

Путин назвал недальновидной агрессивную политику европейской бюрократии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Российский президент Владимир Путин назвал недальновидной агрессивную политику европейской бюрократии. Трансляция выступления главы государства в рамках ПМЭФ доступна на Rutube. По его словам, европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны.

Мы видим, какие потрясения испытывают энергетические рынки, как провоцируется напряженность в отдельных регионах, прежде всего на данный момент времени на Ближнем Востоке, как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике, а кроме того, подрывает региональную глобальную безопасность, — отметил он.

Ранее сообщалось, что главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за антироссийской истерии в Европарламенте втайне называют «европейским ядерным сценарием». Как заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн, эта «маленькая атомная бомба» способна уничтожить основы безопасности континента. По его словам, если чиновница станет главным переговорщиком с Россией по конфликту на Украине, то у Европейского союза начнутся тяжелые времена — в частности, и без того кризисная ситуация резко обострится.

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