Путин раскрыл, кто запустил эрозию ВТО

Западные государства запустили эрозию Всемирной торговой организации (ВТО), заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин. Он напомнил, что именно эти государства и создавали организацию.

Эрозию ВТО запустили те же, кто ее и создавал, а именно — западные государства, — сказал российский лидер.

Ранее Путин назвал агрессивную политику европейской бюрократии недальновидной. По его словам, европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны.

Путин также отметил, что за последние 25 лет доля стран БРИКС в мировой торговле товарами увеличилась более чем вдвое. Российский лидер отметил, что в прошлом году на государства объединения пришлась почти четверть всего мирового экспорта. По словам главы государства, страны БРИКС обеспечили почти половину роста мирового ВВП за последние пять лет. По его словам, в то же время доля стран G7 составила всего 18%.

До этого Путин заявил, что Россия была и остается неотъемлемой частью мировой экономической системы. Президент также добавил, что Москва вместе с коллегами продолжает работу в многосторонних объединениях — ООН и ее структурах, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС и ОДКБ.