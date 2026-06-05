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05 июня 2026 в 16:43

Путин рассказал о достижениях БРИКС в мировой торговле

Путин: доля БРИКС в мировой торговле выросла вдвое за 25 лет

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Вячеслав Викторов/Росконгресс
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За последние 25 лет доля стран БРИКС в мировой торговле увеличилась более чем вдвое, заявил президент России Владимир Путин в ходе панельной сессии Петербургского международного экономического форума. Российский лидер отметил, что в прошлом году на государства объединения пришлась почти четверть всего мирового экспорта, передает корреспондент NEWS.ru.

Доля БРИКС в мировой торговле товарами более чем удвоилась. В прошлом году на страны нашего объединения пришлась почти четверть мирового экспорта. Этот показатель продолжает расти неуклонно, как растет и внутренний товарооборот БРИКС: он уже превышает $1 трлн, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что страны БРИКС обеспечили почти половину роста мирового ВВП за последние пять лет. По его словам, в то же время доля стран G7 составила всего 18%.

Прежде министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что суммарный экономический потенциал государств БРИКС уже оставил позади показатели стран «Большой семерки». По его словам, сейчас ключевой целью для участников союза становится стимулирование хозяйственного прогресса за счет форсированного технологического совершенствования.

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