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05 августа 2026 в 16:42

На Ямале произошло массовое отравление сальмонеллезом

В Салехарде 30 человек заразились сальмонеллезом после употребления суши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Салехарде около 30 человек заболели сальмонеллезом после употребления суши, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ во «ВКонтакте». Отмечается, что четверо из пострадавших находятся на стационарном лечении.

Предварительно установлено, что из 30 пострадавших четверо человек находятся на стационарном лечении, у каждого обратившегося установлен диагноз сальмонеллез, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что организовано проведение доследственной проверки в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Уточняется, что рост заболеваемости сальмонеллезом зафиксирован после употребления продукции суши и роллов, изготовленных организацией «Доставка суши и пиццы Wasabi89».

По результатам обследования цеха, где изготавливалась продукция, специалисты выявили множество нарушений требований санитарного законодательства. В настоящее время работа компании приостановлена.

Ранее майкопский суд признал индивидуального предпринимателя виновным в массовом отравлении 63 человек, включая 19 детей. Кроме того, бизнесмену запретили работать в сфере общепита на полтора года.

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