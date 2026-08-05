На Ямале произошло массовое отравление сальмонеллезом В Салехарде 30 человек заразились сальмонеллезом после употребления суши

В Салехарде около 30 человек заболели сальмонеллезом после употребления суши, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ во «ВКонтакте». Отмечается, что четверо из пострадавших находятся на стационарном лечении.

Предварительно установлено, что из 30 пострадавших четверо человек находятся на стационарном лечении, у каждого обратившегося установлен диагноз сальмонеллез, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что организовано проведение доследственной проверки в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Уточняется, что рост заболеваемости сальмонеллезом зафиксирован после употребления продукции суши и роллов, изготовленных организацией «Доставка суши и пиццы Wasabi89».

По результатам обследования цеха, где изготавливалась продукция, специалисты выявили множество нарушений требований санитарного законодательства. В настоящее время работа компании приостановлена.

Ранее майкопский суд признал индивидуального предпринимателя виновным в массовом отравлении 63 человек, включая 19 детей. Кроме того, бизнесмену запретили работать в сфере общепита на полтора года.