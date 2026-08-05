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05 августа 2026 в 16:20

Трос нижегородской канатной дороги планируют восстановить в течение месяца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Трос нижегородской канатной дороги планируют восстановить в течение месяца, сообщает Pravda-nn.ru. Окончательные сроки запуска при этом пока неизвестны.

Сообщается, что параллельно специалисты проверяют опоры, подвижной состав, системы безопасности и другое оборудование. После восстановления каната проведут статические и динамические испытания нового каната, а также регламентные мероприятия Ростехнадзора. Дорога откроется только после того, как ведомство подтвердит ее безопасность.

Ранее сообщалось, что туристы, застрявшие в кабинках канатной дороги в Нижнем Новгороде, рассказали, что находились на большой высоте, когда началась непогода. Туристка Ольга из Иваново призналась, что пережила самый сильный страх в своей жизни.

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ремонт
Ростехнадзор
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