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05 августа 2026 в 07:00

Дизайнер объяснила, какой ремонт в квартире реально успеть сделать за месяц

Дизайнер Безрученко: за месяц в квартире можно поклеить обои и обновить ламинат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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За один месяц до старта учебного года в квартире можно переклеить обои и обновить ламинат, заявила NEWS.ru дизайнер интерьера Елена Безрученко. По ее словам, в течение этого срока также можно сделать перестановку мебели.

Если необходимо успеть сделать обновление интерьера к началу учебного года, то месяц — реальный срок, чтобы освежить ремонт, сделать правильную расстановку мебели и организацию пространства. За это время можно поклеить обои. Благо их ассортимент велик и многое можно приобрести из наличия. Поклейка одной комнаты обычно занимает пару дней. После монтажа избегаем сквозняков для равномерной просушки материала. Лето — подходящее время года для укладки напольного покрытия. В течение месяца можно обновить ламинат, чтобы он адаптировался к окружающей температуре, — поделилась Безрученко.

Она добавила, что сборка мебели в одной комнате обычно занимает от нескольких дней до недели. По словам эксперта, если она изготавливается на заказ, лучше позаботиться о ее покупке заранее. Специалист отметила, что для завершения преображения интерьера необходимо добавить детали: повесить картины и текстиль, расставить цветы и декоративные элементы.

Ранее ведущий эксперт СТД «Петрович» Леонид Жильцов заявил, что россияне все чаще доверяют закупку стройматериалов профессионалам при ремонте. По его словам, 57% специалистов стали активнее брать на себя эту задачу в последнее время.

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