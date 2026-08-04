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04 августа 2026 в 10:15

Россиянам рассказали о новом способе накопления на жилье

Доцент Щербаченко: жилищный вклад поможет россиянам накопить на квартиру

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жилищный вклад поможет россиянам накопить на квартиру, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, новый целевой депозит, который планируют запустить с 1 января 2027 года, предназначен специально для сбережений на покупку недвижимости или возведение частного дома.

С 1 января 2027 года в России планируют ввести жилищные вклады — целевой депозит, благодаря которому можно копить средства на квартиру или строительство дома. Его основным преимуществом является значительное повышение страховой суммы до 10 млн рублей. Это даст возможность накопить на первоначальный взнос либо на саму квартиру. Можно не бояться, что данная сумма не защищена Агентством по страхованию вкладов, — сказал Щербаченко.

По его словам, помимо финансовой безопасности, жилищный вклад дисциплинирует людей. Доцент отметил, что такой способ накопления помогает избежать соблазна потратить отложенные деньги на повседневные мелочи.

Также введение жилищных вкладов может позитивно отразиться на снижении импульсивных покупок и ненужных трат. Стоит отметить и гибкость таких банковских депозитов. Вероятность закрытия их через полтора года дает возможность эффективно накопить на жилье и не ждать конца срока вклада. Договор можно расторгнуть досрочно без потери процентов, но не ранее чем через шесть месяцев после его заключения, — заключил Щербаченко.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что россиянам следует инвестировать в подешевевшее жилье. По его словам, фондовый рынок значительно просел, поэтому стоит рассмотреть и вложения в ценные бумаги.

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