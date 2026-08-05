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05 августа 2026 в 06:30

Психолог объяснила, как помочь ребенку-интроверту адаптироваться в классе

Психолог Рейнталь: нельзя заставлять ребенка-интроверта дружить со всем классом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Не стоит принуждать ребенка-интроверта дружить со всеми одноклассниками, заявила NEWS.ru детский и семейный психолог Галина Рейнталь. По ее словам, участие в различных мероприятиях против воли может обернуться для школьника дополнительным стрессом.

По данным исследований, 30–50% детей — интроверты. Это не значит, что ребенок необщительный. Просто ему комфортнее играть одному или с одним-двумя друзьями, чем находиться в шумной компании. Главная ошибка родителей — пытаться сделать из него экстраверта. Не настаивайте, чтобы ребенок дружил со всем классом или обязательно участвовал во всех мероприятиях. Это только добавит стресса. Но важно не перепутать интроверсию с трудностями общения, — поделилась Рейнталь.

Она отметила, что, если ребенок стремится завести друзей, но не решается подойти к играющим детям, хотя и наблюдает за ними, это, вероятно, не связано с его темпераментом. По словам психолога, причина может быть в нехватке коммуникативных навыков, неуверенности или негативном опыте в дружбе.

Что можно сделать уже сейчас? Не ждите 1 сентября. Сходите к школе, прогуляйтесь по территории, познакомьтесь с учителем. Дома поиграйте в знакомство: «Привет! Можно сесть рядом?», «Как тебя зовут?», «Можно с вами?». Для детей это лучшая репетиция. Не заставляйте дружить со всеми. Интроверту достаточно одного-двух близких друзей. Найти их проще там, где есть общие интересы: на кружках, секциях или продленке. И самое главное — не делайте из интровертности проблему, — заключила Рейнталь.

Ранее психолог Александра Михеичева заявила, что социализация ребенка не ограничивается только детским садом. По ее словам, в раннем возрасте важнее всего качество общения со взрослыми.

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