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04 августа 2026 в 10:05

Психолог ответила, заставлять ли ребенка ходить в детсад ради социализации

Психолог Михеичева: ребенок может социализироваться не только в детском саду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Социализация ребенка возможна не только через посещение детского сада, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. По ее словам, в раннем возрасте решающее значение имеет качество взаимоотношений со взрослыми.

Если ребенок до слез не хочет идти в детский сад, не стоит воспринимать это как сигнал, что его обязательно нужно «приучить» любой ценой. Гораздо важнее понять причину такой реакции. Иногда это естественная адаптация, которой просто нужно время, иногда — особенности конкретного детского сада, а иногда оказывается, что именно этот формат или режим посещения пока не соответствует потребностям ребенка. При этом детский сад — это не единственный путь к социализации. На детской площадке ребенок получает опыт свободной игры, учится знакомиться, договариваться и проявлять инициативу, — поделилась Михеичева.

Она подчеркнула, что в кружках и на развивающих занятиях дети учатся общаться, работать в команде, соблюдать правила и разрешать конфликты. По словам психолога, многие задачи, которые обычно ассоциируются с детским садом, можно успешно решать и в других условиях, если семья имеет возможность создать такой опыт.

Важно помнить, что детский сад — это не обязательная «ступень правильного развития», а один из вариантов организации жизни семьи. Если по каким-то причинам этот вариант сейчас не подходит ребенку, это не означает, что он обязательно упустит что-то критически важное. Исследования показывают, что в раннем возрасте решающее значение имеет качество отношений со значимыми взрослыми — ощущение безопасности, поддержки и надежной привязанности. Поэтому родителям стоит меньше ориентироваться на страх «мы не социализируемся» и больше доверять себе и своему ребенку, — заключила Михеичева.

Ранее психолог Елизавета Соловьева заявила, что длительное грудное вскармливание может тормозить развитие самостоятельности у ребенка. По ее словам, примерно в три года дети переживают кризис «я сам».

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