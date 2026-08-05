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05 августа 2026 в 16:45

Крупный логистический центр в Киеве «выбыл» после взрывов

УНИАН сообщило об уничтожении комплекса Denka Logistics в Киеве

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Ночными взрывами был уничтожен комплекс Denka Logistics в Киеве, сообщило агентство УНИАН. По данным журналистов, объект полностью выведен из строя. Минобороны России до этого информировало о массированном ударе по украинским объектам.

В том числе атакованы были транспортно-логистические узлы в украинской столице и области. Они были задействованы в снабжении ВСУ.

Ранее совладелица украинского маркетплейса Rozetka Ирина Чечеткина сообщила, что крупнейший склад компании в Броварах под Киевом полностью сгорел. По ее словам, логистический центр, функционировавший с начала 2017 года и являвшийся самым большим в стране, не подлежит восстановлению.

Помимо этого, источник проинформировал, что в Киеве после нескольких взрывов вспыхнули пожары, а воздушное пространство над украинской столицей заполнилось плотной дымовой завесой. По данным иных очевидцев, очаги возгорания отмечены в Голосеевском, Деснянском, Оболонском и Святошинском районах.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар по транспортно-логистическому центру «Рабен Украина» в Броварах под Киевом, через который проходили комплектующие для беспилотников. В ведомстве уточнили, что минувшей ночью был проведен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности.

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