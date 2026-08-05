Раскрыты последствия взрывов в Киеве «Новости Live»: в Киеве зафиксированы масштабные пожары после серии взрывов

Пожары возникли в Киеве после серии взрывов, небо над столицей Украины затянуто дымом, сообщило издание «Новости Live». По данным других источников, возгорания фиксируются в Голосеевском, Деснянском, Оболонском и Святошинском районах города

В частности, оно опубликовало видео масштабного пожара в городе, подписав его: «Столица в огне». Сообщается о повреждении логистического комплекса «Новой почты» и промышленного предприятия.

Пожары и повреждение предприятия привели к ухудшению качества воздуха. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости.

Ранее в Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в украинской столице и части Киевской области.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев отвергает путь мирного урегулирования и воспринимает только язык военной силы. Так он прокомментировал объявленную президентом Украины Владимиром Зеленским в конце июня 40-дневную операцию СБУ, которая, по его словам, завершилась провалом.