Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 11:43

Раскрыты последствия взрывов в Киеве

«Новости Live»: в Киеве зафиксированы масштабные пожары после серии взрывов

Фото: Patryk Jaracz/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожары возникли в Киеве после серии взрывов, небо над столицей Украины затянуто дымом, сообщило издание «Новости Live». По данным других источников, возгорания фиксируются в Голосеевском, Деснянском, Оболонском и Святошинском районах города

В частности, оно опубликовало видео масштабного пожара в городе, подписав его: «Столица в огне». Сообщается о повреждении логистического комплекса «Новой почты» и промышленного предприятия.

Пожары и повреждение предприятия привели к ухудшению качества воздуха. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости.

Ранее в Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в украинской столице и части Киевской области.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев отвергает путь мирного урегулирования и воспринимает только язык военной силы. Так он прокомментировал объявленную президентом Украины Владимиром Зеленским в конце июня 40-дневную операцию СБУ, которая, по его словам, завершилась провалом.

Европа
Киев
пожары
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КНР усилит контроль за экспортом в США одного вида товаров
Диетолог рассказала о правилах питания в жару
Мужчина чудом нашел выброшенный в мусор лотерейный билет на €1 млн
Обстановка в Крыму 5 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
Новак дал новое поручение по топливу
Минфин ожидает 114,2 млрд рублей нефтегазовых доходов бюджета РФ в августе
Запрет на русских соболей убивает бизнес ЕС: почему отменять его уже поздно
Военэксперт назвал способ защитить склады Wildberries от ударов БПЛА
«Зловещий план»: ученые предложили сократить население Земли вдвое
Эксперт объяснил, можно ли пить родниковую воду в Москве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 августа: где сбои в РФ
Почему не работает Telegram 5 августа: замедление, сбои, последние новости
Стало известно страшное для Украины решение Трампа
Рецидивист на питбайке не захотел останавливаться и сбил полицейского
НАТО подтвердила обнаружение БПЛА со взрывчаткой у самолета Украины
Терапевт перечислил неожиданные факторы беспокойного сна
Мужчина лишился стопы при взрыве в Белгородской области
Хинштейн назвал число пострадавших после атаки БПЛА
«Ухо полностью сгорело»: молния убила пастуха и его лошадь
Ижевка, Доброполье, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 5 августа
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.