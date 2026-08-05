Путин назначил руководителя объединенных тыловых служб Минобороны

Президент России Владимир Путин объявил о централизации всех служб тыла Министерства обороны РФ под единым руководством и назначил на эту должность Валерия Солодчука. По словам государства, которые передает Кремль в МАКСе, тыловая служба тоже является боевой работой.

По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях — это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению назначен, мною принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич, — сказал президент.

Ранее Путин утвердил указ о новой штатной численности Вооруженных сил РФ — 2 426 130 человек. В документе на официальном портале правовых актов указано, что количество военнослужащих в составе армии определено в 1 535 000 человек. Корректировки обусловлены принятым решением о формировании в составе российских вооруженных сил военно-строительных формирований.

Кроме того, президент подписал закон, расширяющий меры господдержки и соцзащиты на военнослужащих, задействованных в контртеррористической операции (КТО) в Белгородской, Курской и Брянской областях. Согласно тексту указа, бойцы из приграничных субъектов получат льготы и гарантии, аналогичные тем, что предусмотрены для участников СВО.