Путин подписал указ об изменении штатной численности ВС РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий обновленную штатную численность Вооруженных сил РФ на уровне 2 426 130 человек. Численность военнослужащих в составе российской армии определили в количестве 1 535 000 человек, следует из документа на официальном портале правовых актов.

Изменения внесли в связи с решением о создании в структуре Вооруженных сил РФ военно-строительных подразделений. Дополнительно документ определяет предельную численность центрального аппарата Министерства обороны РФ в количестве 13 400 единиц без учета персонала по охране и обслуживанию зданий.

Перед этим президент выступил перед парламентариями VIII созыва Госдумы, он добавил, что Россия выполнит все задачи специальной военной операции и обеспечит защиту суверенитета и безопасности страны. Путин поблагодарил военнослужащих за за их службу, преданность воинскому долгу и присяге.

Ранее Путин подписал закон, предусматривающий особенности пробации для осужденных, освобожденных от наказания в связи с призывом на военную службу или заключением контракта с Минобороны РФ. Он вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. Основанием для применения пробации станет личное заявление гражданина в уголовно-исполнительную инспекцию.