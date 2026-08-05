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05 августа 2026 в 12:40

Лепс отменил несколько концертов в Крыму

Лепс отменил концерты в Феодосии и Ялте из-за перебоев со светом

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Народный артист РФ Григорий Лепс отменил запланированные на 11 и 12 августа концерты в Крыму, о чем сообщил в своем Telegram-канале. Выступления должны были пройти в Феодосии и Ялте, однако артист решил не проводить их из-за действующих ограничений электроснабжения.

Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства. До встречи следующим летом! — написал Лепс, добавив, что поклонникам, купившим билеты на выступления, вернут деньги.

В команде артиста в разговоре с ТАСС уточнили, что о конкретных переносах говорить рано — все зависит от того, как будет развиваться обстановка. На сегодняшний день концерты перенесены до лета следующего года.

Ранее Лепс посочувствовал семьям, общий доход которых составляет 200–300 тыс. рублей в месяц. В интервью артисту и предпринимателю Эмину Агаларову он удивился, как люди с такими зарплатами могут кормить и воспитывать детей.

После этого на артиста обрушилась волна критики. Певец впоследствии извинился за свои слова и заявил, что уважает людей, которые своим трудом справляются с жизненными трудностями.

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