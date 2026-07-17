Лепс отреагировал на критику после слов о доходах российских семей Лепс извинился за слова о семьях с доходом 200–300 тыс. рублей

Певец Григорий Лепс извинился в социальных сетях за свои слова о семьях с доходом 200–300 тыс. рублей, которые, по его словам, «умудряются» обеспечивать детей. Артист отметил, что уважает людей, которые своим трудом содержат семьи, воспитывают детей и справляются с жизненными трудностями. Лепс также подчеркнул, что сам вырос в обычной семье и понимает, что в жизни бывают разные периоды.

Я с большим уважением отношусь к людям, которые своим трудом обеспечивают семьи, растят детей и каждый день решают непростые жизненные задачи, — написал артист.

Ранее Лепс выразил сочувствие семьям с общим доходом 200–300 тыс. рублей в месяц. В интервью певцу и предпринимателю Эмину Агаларову, опубликованном на его YouTube-канале, артист удивился, как люди с такими зарплатами «умудряются» обеспечивать питание и воспитание детей.

Между тем лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал ввести повышенный налог для сверхбогатых граждан после слов Лепса о доходах россиян. В беседе с NEWS.ru парламентарий заявил, что такая сумма является «мечтой» для большинства жителей России, и предложил усилить налоговую нагрузку на наиболее обеспеченных граждан.