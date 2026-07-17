Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 16:44

Лепс отреагировал на критику после слов о доходах российских семей

Лепс извинился за слова о семьях с доходом 200–300 тыс. рублей

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Григорий Лепс извинился в социальных сетях за свои слова о семьях с доходом 200–300 тыс. рублей, которые, по его словам, «умудряются» обеспечивать детей. Артист отметил, что уважает людей, которые своим трудом содержат семьи, воспитывают детей и справляются с жизненными трудностями. Лепс также подчеркнул, что сам вырос в обычной семье и понимает, что в жизни бывают разные периоды.

Я с большим уважением отношусь к людям, которые своим трудом обеспечивают семьи, растят детей и каждый день решают непростые жизненные задачи, — написал артист.

Ранее Лепс выразил сочувствие семьям с общим доходом 200–300 тыс. рублей в месяц. В интервью певцу и предпринимателю Эмину Агаларову, опубликованном на его YouTube-канале, артист удивился, как люди с такими зарплатами «умудряются» обеспечивать питание и воспитание детей.

Между тем лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал ввести повышенный налог для сверхбогатых граждан после слов Лепса о доходах россиян. В беседе с NEWS.ru парламентарий заявил, что такая сумма является «мечтой» для большинства жителей России, и предложил усилить налоговую нагрузку на наиболее обеспеченных граждан.

Шоу-бизнес
Григорий Лепс
звезды
извинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Россия выиграла эту войну»: предсказание о крахе Европы и США в 2027 году
Умер художник-постановщик «Гардемаринов III»
Политолог ответил, введет ли Трамп санкции против РФ ради дани памяти Грэму
Американист объяснил, зачем Вашингтону новые санкции против России
Бывший чиновник Минпромторга упал в обморок, когда его пришли арестовывать
Захарова раскрыла, кто на Украине обворовывает россиян и европейцев
В Совфеде указали ЕС, против кого на самом деле стоит вводить санкции
Названо число стран, с которыми МО РФ подпишет многолетние военные договоры
Арестовичу подготовили обвинение в России о призывах к терактам
В Минобороны раскрыли цель цифровой трансформации армии России
Захарова ответила на обвинения Запада в кибератаках
Минюст признал иноагентом Либертарианскую партию России
Ядовитый паук укусил девушку в автобусе до Казани
Лимиты украинских моргов, удары под Одессой: новости СВО к вечеру 17 июля
«Выстрел себе в ногу»: политолог оценил планы Черногории отменить безвиз с РФ
Сильные дожди, облачность и тепло до +23: погода в Москве в начале недели
Психотерапевт предупредила, чем опасно отсутствие отдыха
Девятилетняя девочка пострадала в ДТП с четырьмя авто в Севастополе
Раскрыта причина смерти вдовы Александра Маслякова
В Минобороны рассказали о развитии поставок и использования БПЛА
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.