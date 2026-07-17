В Госдуме нашли способ борьбы с социальным неравенством после слов Лепса

Лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал ввести повышенный налог для сверхбогатых граждан в ответ на слова певца Григория Лепса о «скромном доходе» россиян в 300 тыс. рублей. В беседе с NEWS.ru парламентарий заявил, что озвученная артистом сумма является «мечтой» для большинства россиян.

Доход в 200–300 тыс. рублей, который Лепсу кажется скромным, для подавляющего большинства наших граждан — это мечта. Если не считать Москву и северные регионы, средний доход в стране — 60 тыс. рублей. Около 40% россиян получают меньше 45 тыс. рублей. При этом у нас с каждым годом все длиннее российский список «Форбс». Самый эффективный инструмент борьбы с неравенством — это налоги. Почти 20 лет «СР» добивалась полноценной прогрессии НДФЛ в стране. С прошлого года она действует, но в щадящем по отношению к сверхбогатым варианте Минфина. Нужно расширять прогрессию дальше. «Справедливая Россия» предлагает: на доходы 250–500 млн рублей в год ставку в 25%, от 500 млн рублей — 35%. А на доходы ниже прожиточного минимума НДФЛ вообще надо обнулить, — высказался Миронов.

Он добавил, что также необходимо ввести налог на роскошь. По словам депутата, он должен распространяться на дорогие автомобили, элитную недвижимость, самолеты и яхты.

Кроме того, необходимо вводить в РФ полноценный налог на роскошь — на люксовые авто, дорогую недвижимость, самолеты, яхты. Также во многих странах действуют отдельные налоги на богатство или на состояние — для обладателей самых дорогостоящих активов, которых у нас тоже хватает. Это мировая практика, и здесь нет никаких секретов. Рецепт прост: государство повышает налоговую нагрузку на сверхбогатых и направляет средства на повышение зарплат, пенсий, пособий, тем самым сокращая неравенство, — заключил Миронов.

Ранее Лепс посочувствовал тем семьям, общий доход которых составляет 200–300 тыс. рублей в месяц. Он удивился, как люди с такими зарплатами «умудряются» кормить и воспитывать детей.