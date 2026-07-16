Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 17:33

Лепс посочувствовал российским семьям с доходом 300 тыс. рублей в месяц

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский певец Григорий Лепс посочувствовал тем семьям, общий доход которых составляет 200-300 тыс. рублей в месяц. В интервью артисту и предпринимателю Эмину Агаларову, опубликованному на его YouTube-канале, он удивился, как люди с такими зарплатами «умудряются» кормить и воспитывать детей.

Есть семьи, и их большинство в нашей стране, и не только в нашей стране, где доход семейный составляет от 200 до 300 тыс. рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу. А есть семьи, кто зарабатывает $1 млн (78 млн рублей. — NEWS.ru) в день, и тем не менее им мало, — поделился Лепс.

Ранее Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России», в котором говорится, что в среднем россияне заработали за апрель 109,1 тыс. рублей — год назад этот показатель составлял 97,4 тыс. рублей. При этом с января по апрель средняя зарплата в стране выросла на 7,8%.

Также ВЦИОМ выяснил, что шесть из десяти россиян мечтают разбогатеть. По данным опроса, 30% жителей России утверждают, что уже не смогут разжиться деньгами, при этом 4% граждан уверены, что уже добились богатства.

Шоу-бизнес
Григорий Лепс
певцы
доходы
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия начала расследование по связям Сийярто с Россией
В российском регионе выписали пострадавших от атаки дронов
Подросток лишился части мозга и глаза после подработки на причале Невы
Российские «Герани» стали сюрпризом для украинского сухогруза
Руководство взорванного на Украине склада боеприпасов задержали
«Антиплагиат» зафиксировал рекордное число работ с ИИ-текстом у студентов
Россиянка угрожала полуторагодовалому сыну, приставив ему нож к шее
Огородные черви год мучили дачницу под видом обычной боли в суставах
Месси выйдет против футболиста, которого лично искупал почти 20 лет назад
Диетолог раскрыла, какая красная рыба больше всего насыщена жирами
Таксист отказался вести ветерана-инвалида
Во Франции готовят режим экономии из-за дефицита бюджета
Дом как личный отель: секреты атмосферы премиального комфорта
Триумф Месси, признание Тухеля: как прошел матч Англия — Аргентина
Украинцы засыпали Зеленского оскорбительными подарками
«Поспешила»: Волочкова о восстановлении после травмы
Школьница жестоко расправилась с родственниками из-за конфликта по учебе
Более 200 человек пострадали в давке на религиозном фестивале
Следствие вскрыло в «Эксмо» ЛГБТ-ячейку по продвижению запрещенных книг
Стало известно, о чем украинская разведка предупреждала Федорова
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.