Лепс посочувствовал российским семьям с доходом 300 тыс. рублей в месяц

Российский певец Григорий Лепс посочувствовал тем семьям, общий доход которых составляет 200-300 тыс. рублей в месяц. В интервью артисту и предпринимателю Эмину Агаларову, опубликованному на его YouTube-канале, он удивился, как люди с такими зарплатами «умудряются» кормить и воспитывать детей.

Есть семьи, и их большинство в нашей стране, и не только в нашей стране, где доход семейный составляет от 200 до 300 тыс. рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу. А есть семьи, кто зарабатывает $1 млн (78 млн рублей. — NEWS.ru) в день, и тем не менее им мало, — поделился Лепс.

Ранее Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России», в котором говорится, что в среднем россияне заработали за апрель 109,1 тыс. рублей — год назад этот показатель составлял 97,4 тыс. рублей. При этом с января по апрель средняя зарплата в стране выросла на 7,8%.

Также ВЦИОМ выяснил, что шесть из десяти россиян мечтают разбогатеть. По данным опроса, 30% жителей России утверждают, что уже не смогут разжиться деньгами, при этом 4% граждан уверены, что уже добились богатства.