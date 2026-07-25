Микрофон в штанах, туалет в кулисах: топ-7 выходок звезд на сцене

Юбилейный, XXXV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» оставил неприятный осадок у зрителей после выступления Григория Лепса. Исполнитель хита «Рюмка водки на столе», известный своим резким поведением, плюнул на сцене, чем вызвал негодование публики. NEWS.ru вспомнил самые эпатажные и странные поступки артистов во время концертов.

Зачем Лепс заплевал пол на «Славянском базаре»

Григорий Лепс во время выступления на «Славянском базаре» на сцене прополоскал горло водой, но пить не стал — сплюнул себе под ноги прямо на площадку, после чего продолжил петь. Такой проступок вызвал бурю негодования у присутствовавших в зале зрителей. Витебчане и гости фестиваля посчитали плевок Лепса оскорбительным.

Народного артиста России защитил его коллега, актер и музыкант Владимир Селиверстов, выступающий под псевдонимом VAVAN. «Есть такие, как режиссер [Всеволод] Мейерхольд. Он в какой-то момент обнаженным со сцены выступал, и то, что считалось грязью, стало приемом. Правила существуют, чтобы их нарушать и чтобы их обсуждать», — сказал певец.

Лепс не впервые попадает в скандал на сцене. В ноябре 2022 года на концерте в Санкт-Петербурге во время исполнения песни «Самый лучший день» он швырнул об сцену микрофон, потом очки — и убежал, закончив концерт раньше времени. «Не все прошло по плану, многое не удалось — приболел», — оправдывался артист позже. Его менеджер подтвердил, что до этого певец отработал большой тур, плохо себя чувствовал, дошел до крайней степени истощения и не выдержал.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как SHAMAN совал в штаны микрофон

Певец SHAMAN до недавнего времени любил засовывать в кожаные облегающие брюки микрофон. Многие этот жест считали неуместным и неуважительным по отношению к публике. Сам артист объяснил, что делает так ради удобства, когда ему нужны свободные руки, — но прятать микрофон в брюки перестал. От кожаных штанов он тоже не так давно решил отказаться и сжег их в русской печи.

Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) до отъезда из РФ любил эпатировать публику и хвалиться богатством. Одна из его песен Cadillac посвящена покупке машины мечты. Во время концерта артист однажды приехал на сцену прямо на машине.

Для чего Кузьмин сходил в туалет на занавес

Сегодня Владимир Кузьмин — примерный семьянин, женат, зарабатывает деньги для семьи и не срывает концерты. В молодости он вел себя менее сдержанно. Продюсер Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru вспомнил, как однажды Кузьмин позволил себе эпатажную выходку.

«Кузьмин на протяжении нескольких десятилетий был одним из самых кассовых исполнителей, на него были аншлаги. Но невоздержанность в алкоголе ему дорого обошлась. Как только появилась информация, что он выходит на сцену пьяным, билеты перестали раскупать. Особенно после катастрофической ситуации, когда певец расстегнул ширинку и помочился прямо в кулису», — поделился Лавров.

Зачем известный артист укусил мышку

Эпатажные поступки совершают и западные звезды. Музыканты группы Red Hot Chili Peppers в середине 1980-х вышли на сцену стрип-клуба Kit Kat в одних спортивных носках на гениталиях. Впоследствии такие выступления стали для них привычными — в одних в носках они играли на разных площадках и фотографировались в таком виде.

Певец Оззи Осборн на концерте в штате Айова укусил в шею летучую мышь. Музыкант думал, что поклонники кинули ему резиновую игрушку, и ради забавы укусил ее за шею. Мышь укусила его. Концерт остановили, Осборна отвезли в больницу, чтобы поставить прививку от бешенства.

Мадонна на концерте в Брисбене в 2016 году пригласила на сцену 17-летнюю фанатку, дернула за топ, случайно сорвала его — и многотысячная аудитория увидела обнаженную грудь девушки. Певицу осудили за поступок. Сама зрительница заявила, что у нее нет претензий к звезде.

Григорий Лепс Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Совсем обалдели», или Часть концепции звезды

Продюсер Павел Рудченко считает, что плевок Лепса вписывается в его сценический имидж, публика ему это простит. «Некоторые чудачества артистов — это часть их амплуа. Некоторые ведут себя очень строго на сцене, у других, наоборот, развязный и фривольный стиль. Это касается в первую очередь молодежи, но и Лепса тоже. Аудитория принимает этих артистов со всеми их заморочками. Главное — не переступать морально-нравственную грань», — подчеркнул Рудченко.

По мнению продюсера Сергея Дворцова, Лепс своим плевком в Витебске эту тонкую грань все же переступил. «Некоторые наши артисты совсем обалдели. Такой поступок — все же неуважение к поклонникам, зрителям. Я бы посоветовал Григорию Викторовичу вести себя более культурно — взрослый же человек и должен себя контролировать», — заключил Дворцов.

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