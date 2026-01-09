Смерть детей и брата, Пугачева, проблемы со здоровьем: как живет Кузьмин

Певцу Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта в Москве, передают СМИ. Что с ним сейчас, что известно о смерти его брата и детей, какие отношения его связывали с артисткой Аллой Пугачевой?

Что известно о здоровье Кузьмина

Как писал NEWS.ru, Кузьмин выступал в клубе «Академ Джаз», после чего пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. Второй концерт, запланированный на вечер, отменили.

По информации источника, артисту вызвали врачей сразу после завершения выступления. Сообщается, что у 70-летнего музыканта уже были проблемы со здоровьем: в феврале 2024 года у него якобы случился приступ стенокардии дома в Москве.

«Певцу стало плохо дома, из-за чего у него отказали конечности. Врачи-реаниматологи оказали помощь, но госпитализировать не стали. Жизни артиста ничего не угрожает. У него была диагностирована нестабильная стенокардия», — утверждал инсайдер.

Кузьмин и его представитель опровергли эту информацию, сославшись на сезонный вирус.

Кроме того, в апреле того же года Telegram-канал «Моя Уфа» сообщил о странном выступлении Владимира Кузьмина. По его данным, фанаты были серьезно обеспокоены состоянием исполнителя, который пел, «не попадая в ноты».

«С пением у артиста проблема — то ли голос пропал, то ли не совсем трезв, то ли… Короче, слушать как-то неловко. Что это? В зале недоумение. Иногда лучше была бы фонограмма, наверное. Но за смелость поставлю 3», — писал канал со ссылкой на очевидца.

По данным «Ямал-Медиа», зрители также предположили, что музыкант как будто пережил инсульт.

Певец Владимир Кузьмин на концерте ‭«Песня года» в спортивном комплексе ‭«Олимпийский» в Москве. 2018 год Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко тогда заявил, что Кузьмину следовало перенести концерт в Уфе, чтобы лучше подготовиться и не расстраивать фанатов.

«Посмотрев видео с концерта Кузьмина, сразу возникает мысль, что певец не интонирует, небрежно пользуется своими вокальными данными. То есть он плохо исполняет свои произведения. Конечно, для артиста любой величины, несмотря на его талант и былые заслуги, такое исполнение непозволительно. Это неуважение по отношению к своему слушателю. Причин такого состояния мы не знаем, но очевидно, что с артистом во время исполнения что-то не так», — сказал он NEWS.ru.

Чем известен Кузьмин

Кузьмин родился 31 мая 1955 года в Москве. В 1972 году он поступил в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ, с 2019 года — Российский университет транспорта), однако ушел из него после второго курса. В 1983 году окончил заочное отделение Днепропетровского музыкального училища имени М. И. Глинки по классу флейты.

Артист в 1977 году попал в свой первый профессиональный музыкальный коллектив — ВИА «Надежда». В 1978 году певец выступал с государственным ансамблем «Мелодия» при одноименной всесоюзной фирме грамзаписи. Также в конце 1970-х Кузьмин около года проработал в ВИА «Самоцветы».

В 1979 году музыкант вместе с Александром Барыкиным основал рок-группу «Карнавал». Из-за творческих разногласий Кузьмин покинул коллектив в 1982 году. В том же году он основал собственную рок-группу «Динамик». В 1985-м у Кузьмина вышла первая сольная пластинка-миньон «Голос».

В 1986 году он стал музыкантом группы «Рецитал», аккомпанировавшей певице Алле Пугачевой. Творческий союз вскоре перерос в роман. Примадонна была замужем за администратором Союзконцерта Евгением Болдиным.

«Мы были молодые, такие классные. Кайфовали от жизни, от творчества, от того, что делаем. У нас получился прекрасный дуэт. Наши отношения с Аллой Пугачевой продлились почти восемь лет. Мы очень много друг другу дали как творчески, так и вообще по жизни», — вспоминал Кузьмин.

Один из культовых гитаристов того времени, лидер группы «Круиз» Григорий Безуглый говорил NEWS.ru, что между Кузьминым и Пугачевой не было любви, лишь обоюдный расчет.

Певец Владимир Кузьмин выступает на праздничном концерте ‭«‭Эй, красотка! Лучшие песни и все хиты» в концертном зале ‭«Мир» на Цветном бульваре в Москве. 2023 год Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

«По телевизору-то их показывали — Пугачеву, Лещенко, Ротару и всех остальных. А публика голосовала рублем за рокеров, буквально разметая билеты на стадионные концерты и оставляя эстраде крохи от гастрольного пирога. Тогда хитрая женщина Пугачева нашла себе рокера Кузьмина, прыгнула к нему в постель. Затем протянула его на радио и телевидение. Исполнили знаменитый дуэт „Две звезды“. Таким образом она как бы и себя ввела в рокерскую тусовку. Ну и ему хорошо — стал своим на ТВ», — пояснил Безуглый.

В 2002 году Кузьмин получил звание заслуженного артиста России, в 2011 году ему присвоили звание народного артиста РФ. За свою карьеру исполнитель выпустил около 40 альбомов.

Что известно о смерти детей и брата Кузьмина

В 2002 году в семье Кузьмина произошла трагедия — его 25-летняя дочь Елизавета погибла в собственной квартире в Москве. Девушку нашли мертвой. Причиной смерти стали ножевые ранения горла. Спустя время стало известно, что Елизавету убил ее возлюбленный.

В 2009 году произошла еще одна трагедия — сын Кузьмина Степан в 18-летнем возрасте выпал из окна своей квартиры в Москве, спасаясь от пожара. Огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты. Погибший неоднократно привлекал к себе внимание правоохранительных органов: его подозревали в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ. Родные Степана пытались помочь ему побороть зависимость, однако лечение не дало результатов.

Младшего брата певца Александра Кузьмина не стало 24 марта в возрасте 63 лет. Ему стало плохо на автобусной остановке «Волна» в Адлере. Прохожие вызвали скорую помощь. Кузьмина оперативно доставили в больницу, где врачи три часа пытались спасти ему жизнь, но усилия медиков не увенчались успехом.

Официальной причиной смерти стала остановка сердца на фоне сахарного диабета и алкогольной интоксикации. Как писал NEWS, Кузьмин-старший на прощание с братом не пришел, хотя он оплатил проведение траурной церемонии. Не увидели артиста и на поминках.

