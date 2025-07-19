Отказалась от аборта, променяла Кузьмина на Давлетьярова: судьба Сотниковой

19 июля актриса Вера Сотникова отмечает 65-летний юбилей. В 1990-х ее называли секс-символом, фотографии артистки часто ставили на обложки журналов. Известные и богатые мужчины ухаживали за Сотниковой, она состояла в отношениях с рок-музыкантом Владимиром Кузьминым и режиссером Ренатом Давлетьяровым, но замужем была лишь один раз. Как сложилась судьба актрисы — в материале NEWS.ru.

Как Сотникова стала актрисой

Сотникова родилась в простой рабочей семье в Волгограде. Отец работал шихтовщиком на заводе, мать — телефонисткой. У Веры была старшая сестра Галина. По ее совету Сотникова поступала в театральное училище в Саратове, но провалилась на испытаниях. После этого она решила сдать экзамены в МГУ на филологический факультет, но и эта попытка оказалась неудачной — абитуриентка не привезла с собой нужные для поступления справки.

Чтобы скоротать ожидание поезда домой, Вера решила съездить и сдать экзамены в Школу-студию МХАТ, не сильно рассчитывая на удачу. Сотникова не волновалась, и ее выступление очень понравилось сидевшему в комиссии актеру Андрею Мягкову. Вера поступила в школу-студию на курс самого художественного руководителя МХАТа Олега Ефремова. Актриса признавалась, что нельзя было не испытывать симпатию к Ефремову как к мужчине.

Через год после получения актерского образования Сотникова дебютировала в кино в социальной драме «Признать виновным» в эпизодической роли парикмахерши. Сотникова также играла в театрах на Малой Бронной, в МХАТе, в Театре имени Моссовета, театрах Луны и Романа Виктюка. Она много снималась в сериалах. В автобиографическом проекте «Людмила» Вера сыграла певицу Людмилу Зыкину.

Сотникова прославилась после телешоу «Клуб бывших жен», которое в 2007 году выходило на ТНТ. Она и другие ведущие проекта — Аврора, Лера Кудрявцева, Ирина Климова и Жанна Эпле — ведущие, пережившие развод, помогали героиням пройти через такие же трудности и начать новую жизнь.

Почему Сотникова отказалась делать аборт

На первом курсе Сотникова влюбилась в молодого человека по имени Юрий Никольский, который был старшее ее на пять лет. Молодой человек красиво говорил и произвел на девушку большое впечатление, она была уверена, что он работает реставратором в Пушкинском музее, но позже узнала, что он был простым дворником.

Вера забеременела, и молодой человек предложил ей сделать аборт, но она настояла на своем: она родит ребенка, и у них будет семья. После появления на свет общего сына Яна муж гулял, пил, и Сотникова развелась. Она отдала ребенка на воспитание матери. После развода Юрий не помогал бывшей жене и сыну, он даже не выплачивал положенные по закону алименты и исчез из их жизни.

Вера Сотникова Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Как Сотникова познакомилась с Кузьминым, к кому от него ушла

В 1989-м Сотникова снималась в фильме «Охота на сутенера», главную роль в нем играл любимец советских женщин Андрей Соколов. У артистов начались романтические отношения. Соколов ревновал Сотникову, устраивал скандалы, в том числе на людях. Однажды во время очередного приступа ревности он отрезал ей пучок волос. Актриса не выдержала и ушла от Соколова.

В 1993 году на новогодней вечеринке по случаю фестиваля «Рождественские встречи» Сотникова познакомилась с музыкантом Владимиром Кузьминым. Он тогда уже был популярен, его продвигала певица Алла Пугачева. Сотникова признавалась, что не знала о его отношениях с артисткой, иначе бы не стала с ним встречаться и переходить ей дорогу.

Сотникова и Кузьмин были вместе семь лет, но так и не поженились. «Я понимала, что в нашем дуэте первую скрипку играет Кузьмин, он был тогда гораздо известнее меня. За мощный талант я прощала ему многие вещи. Например, могла запросто получить дверью в лоб, он их никогда не придерживал для женщины. Не потому, что плохо воспитан. Просто постоянно витал в своих мыслях», — рассказывала Сотникова.

После расставания с Кузьминым актриса начала встречаться с известным продюсером Ренатом Давлетьяровым. Он на два года увез ее жить на Кипр, чтобы она больше не вспоминала о рок-музыканте. Несмотря на красивые ухаживания и дорогие подарки, Сотникова вернулась в Москву.

Владимир Кузьмин и Вера Сотникова Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Почему Сотникова отказалась от предложения немецкого миллиардера

В 2003 году на российские экраны вышел сериал «Любительница частного сыска Даша Васильева» по мотивам детективов Дарьи Донцовой. Сотникова сыграла подругу главной героини Наташу. В сериале отчасти повторился эпизод из ее жизни. По сюжету Наташа уезжает во Францию и выходит замуж за миллиардера, его убивают, и он оставляет ей сказочно большое состояние.

В реальности Сотникова встретила бизнесмена из Германии Эрнста Пиндура, который был старше нее на 16 лет. Мужчина дарил Вере дорогие подарки, купил квартиру в Москве и автомобиль, но она отказалась переезжать к нему за границу, поскольку понимала, что не сможет там реализоваться как актриса.

«Я подумала: „И что я буду там делать? Борщи варить?“ Сказала: „Нет, Эрнст. Не дай бог!“ И предложила ему такую модель: „Я в Москве, в театре, в кино, а ты приезжать будешь“, — говорила Сотникова.

Актриса также состояла в отношениях с актером Владиславом Ветровым, но он был не готов уходить от жены, и встречалась с актером Олегом Фоминым.

На репетициях спектакля «Сергей и Айседора» Романа Виктюка у Сотниковой начался роман с актером Дмитрием Малашенко. Новый возлюбленный был в восторге от Веры Михайловны, называл ее русской Моникой Белуччи, но их отношения продлились всего два года.

В 2017-м в программе «Секрет на миллион» Сотникова заявила, что устала от романов и мужчин и взяла обет безбрачия. По словам актрисы, она готова его снять в одном случае, если встретит «какого-нибудь супермиллиардера, который оплатить все ее проекты». Возможно, Сотникова не одинока, но она не афиширует личную жизнь.

Вера Сотникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Сотникова стала вести «Битву экстрасенсов» и поверила в инопланетян

Сотникова стала одной из ведущих «Битвы экстрасенсов» в 2007 году. Она принимала участие и в продолжениях проекта: «Экстрасенсы. Реванш» и «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Сотникова признавалась, что верит в чудеса и экстрасенсов. Обвинения передачи в обмане телезрителей не поколебали мнение актрисы. «Не будете верить — не будете видеть. Экстрасенс — это тот, кто получил атавизм от прошлой цивилизации, которая существовала до Всемирного потопа и была более развита, чем наша. Обычные люди видят только в трехмерном измерении. А экстрасенс видит жизнь в 11 измерениях», — говорила Сотникова в интервью изданию «Волгоградская правда».

Актриса также говорила, что не играет в кадре, она принимает близко к сердцу человеческие истории, у нее текут слезы и перехватывает дыхание. Сотникова также верит в НЛО или инопланетян. «18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты», — сообщила она в программе Андрея Малахова.

Артистка тогда предположила, что либо инопланетяне боятся коронавируса, либо знают, что человеческой цивилизации пришел конец. По словам Сотниковой, она сама видела летающую тарелку на Сейшельских островах, но сообщать подробности не стала.

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