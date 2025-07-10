Новая роль Ефремова у Михалкова. Что известно, когда премьера, с кем играет

Новая роль Ефремова у Михалкова. Что известно, когда премьера, с кем играет

Актер Михаил Ефремов сыграет в спектакле «Без свидетелей» в Мастерской «12» режиссера Никиты Михалкова. Репетиции начнутся уже осенью. Что известно о новой постановке, с кем Ефремов будет играть, почему Михалков обратился к своему старому фильму и позвал на эту роль заслуженного артиста c неоднозначной репутацией — в материале NEWS.ru.

Что известно о спектакле «Без свидетелей»

Михалков собирается поставить спектакль «Без свидетелей» по одноименному фильму, который он сам режиссировал и который вышел в 1983 году на советских экранах. Сценарий был написан по мотивам пьесы драматурга Софьи Прокофьевой.

Кино получилось камерным, в нем всего два героя, а действие происходит в одном месте — обычной советской квартире. Действующие лица — муж и жена, которые развелись девять лет назад, но у них есть общий сын. Супруг ушел к другой женщине, выбрал более выгодную партию, но, когда его бывшая жена решила наладить свою личную жизнь и выйти замуж, в нем проснулась ревность, и он готов испортить ей жизнь, а ведь раньше они любили друг друга.

В фильме Михалкова главные роли сыграли советские актеры-легенды — Ирина Купченко и Михаил Ульянов. Картина была хорошо принята критиками и на фестивалях. Она получила приз ФИПРЕССИ на Московском международном кинофестивале, приз на XVII Всесоюзном кинофестивале в Киеве, а также приз испанской Федерации киноклубов на Международном кинофестивале в Вальядолиде. В СССР фильм посмотрели 6 млн телезрителей.

«Перед нами, бесспорно, экспериментальный фильм, поставленный по мотивам театральной пьесы, но тем не менее откровенно кинематографичный. Фильм перехлестывающих через край эмоций и страстей. Фильм синематечных намеков и театрализованных условностей», — писал киновед Александр Федоров.

Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кто играет в Мастерской «12» Михалкова

В Мастерской «12» основной состав труппы — это молодые артисты, выпускники киноакадемии Михалкова, талантливые, но еще мало известные широкой публике. Также в театре в отдельных спектаклях на условиях договора играют приглашенные артисты, звезды, уже показавшие себя на сцене и реализовавшиеся в профессии. Это, например, Елена Яковлева, Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Сергей Баталов и многие другие.

Михалков взял Ефремова в штат — на постоянную работу и на зарплату. У Никиты Сергеевича уже был опыт сотрудничества с Михаилом, они снимались вместе в фильме «Статский советник», артист также играл в фильме режиссера «12» роль одного из присяжных.

Театральный критик Марина Райкина предположила, что Михалков укрепляет Ефремовым еще молодой, но развивающийся театр, поскольку Михаил — очень талантливый актер, который может играть самые разные роли.

«У Михалкова новый театр, Мастерская „12“, и ему нужно его укреплять новыми именами. Миша Ефремов — это в любом случае актерское имя, он прекрасный, сильный актер, который обладает и комическим даром, и драматическим, а после истории, в которую он попал и пережил, и с чем он будет до конца жить, это только для него плюс профессиональный, как это цинично ни звучит», — сказала Райкина.

В спектакле «Без свидетелей» Ефремов будет играть в паре с народной артисткой РФ дочерью Михалкова Анной. Она считается одной из самых востребованных актрис на российской сцене, неоднократной обладательницей кинопремии «Золотой орел».

Михаил Ефремов Фото: Стрингер/NEWS.ru

Почему Михалков ставит спектакль по своему фильму и выбрал Ефремова

Кинокритик Давид Шнейдеров высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что постановка спектакля «Без свидетелей» — это не попытка повторить прошлый успех и такой опыт не новый.

«Ни один спектакль не может повторить успех фильма, потому что у любой постановки очень ограничена аудитория. Она ограничена размерами театрального помещения, частотой игры этого спектакля и прочее. Поэтому повторить успех — безусловно нет. Но ведь спектакль „12“ существует, а сначала был фильм, поэтому такие опыты есть», — отметил критик.

Шнейдеров назвал интересной идею постановки спектакля «на двоих». По его словам, оба актера, Михаил и Анна, прекрасные и могут держать на себе внимание зрителей в течение всего спектакля.

«Плюс весь этот шлейф (история со смертельным ДТП в состоянии алкогольного опьянения и отбывание наказания в колонии. — NEWS.ru), который идет за Мишей. Я думаю, что люди будут очень охотно ходить, безусловно», — сказал Шнейдеров.

Критик добавил, что пока рано судить, будет ли Ефремов играть в театре на постоянной основе. Роль в одном спектакле пока ни о чем не говорит, пояснил собеседник.

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